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Прорвались сквозь огненное кольцо и спасли сельчан павлодарские полицейские

10 Октября 2019 15:33
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Прорвались сквозь огненное кольцо и спасли сельчан павлодарские полицейские

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Четверых сельчан спасли из огня полицейские района Аққулы Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Полицейские отдела полиции района Аққулы майор Нариман Омарханов, старший лейтенант Мадияр Кадырхан и сержант Диас Аманжол при проведении рейдовых мероприятий в лесном массиве села Айтей заметили очаг пожара, который быстро разгорался и набирал силу из-за сухой травы. Подъехав к месту пожара, сквозь дым полицейские увидели сельчан, охваченных кольцом пламени», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Жители села заготавливали в лесу на зиму дрова. Погрузившись в работу, они не заметили нависшую над ними смертельную опасность.

«Оказавшись в плену огня, сельчане в спешке засыпали тракторы землёй, чтобы спасти от возгорания технику. Сообщив о случившемся в дежурную часть, стражи правопорядка, не теряя драгоценных минут, не дожидаясь помощи, проехали сквозь пылающий огонь и дым, чтобы вывезти людей из пожара», - отметили в пресс-службе.

Посадив двоих сельчан в служебную машину, включив сигнальные маячки и сирену, полицейские поехали впереди, указывая дорогу, чтобы 2 водителя на тракторах могли ориентироваться сквозь завесу густого дыма и пламени. За руль одного из тракторов сел полицейский Нариман Омарханов, уточнили в ведомстве. Спасённые сельчане горячо и искренне поблагодарили сотрудников полиции.

«Благодаря мужеству и оперативности стражей порядка, мы вернулись домой к нашим семьям целыми и невредимыми. Спасибо им большое», - поблагодарил полицейских один из спасённых сельчан Николай Теребецкий.

Недалеко от места пожара, по словам полицейских, находится поле с заготовленным на зиму сеном. Благодаря бдительности полицейских пожар был вовремя ликвидирован, и домашний скот жителей села не останется зимой без кормов.

Фото и видео пресс-службы ДП Павлодарской области.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Происшествия, МВД РК,
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Автор:

Антон Гагарин

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