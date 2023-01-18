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Прорубь для крещенских купаний определили в Костанае

18 Января 2023, 09:13
Прорубь для крещенских купаний определили в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Крещенские купания в Костанае пройдут на территории центрального городского пляжа, передает корреспондент МИА «Казинформ»

19 января православные христиане отмечают праздник Крещение Господне.

«Акимат города Костаная сообщает об организации специально оборудованной проруби для крещенских купаний. Купание в проруби будет организовано на территории центрального городского пляжа с 23:00 часов 18 января до 12:00 часов 19 января»,- сообщили в акимате Костаная.

Во избежание чрезвычайных происшествий, костанайцам рекомендуют учитывать погодные условия, соблюдать меры безопасности при купании и не проводить купания в несанкционированных прорубях и купелях.


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