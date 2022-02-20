Пророческая картина, юрты как космические аппараты – что нужно знать о творчестве Саулета Жанибека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Наблюдая за творчеством художников, можно выстроить линию их становления, развития и роста. Как бы банально не звучало, порой за художника говорят картины, и искать в них смысл, спрятанный творцом, не стоит. Такого же мнения придерживается известный казахстанский художник, арт-директор Центра современного искусства «Куланши» Саулет Жанибек. В его копилке - участие в Пекинской биеннале искусства с пророческой картиной, ряд персональных выставок. А в работах можно прочитать отголоски патриотизма и внутренних переживаний. Корреспондент МИА «Казинформ» побеседовала с «творческим разнорабочим» о том, как он оказался в арт-среде, о вдохновении, национальном калорите в картинах.

Саулет Жанибек не помнит себя не рисующим. С самого детства он держал в руках кисти, карандаши, краски. Поэтому в его жизни все происходило гармонично: художественные кружки, рисование, учеба в университете.

«Я плыву по течению. Происходит так, что нахожусь в нужном месте в нужное время. То, что я попал в искусство, можно считать случайностью, а может быть, было прописано сверху. Я творил, создавал, но у меня не было 100% уверенности, что я человек искусства. Метался, занимался дизайном, архитектурой. Такой работы как художник не существует. Не бывает диплома, где прописано: «специальность - художник». Есть ощущение себя художником и внутреннее осознание. Когда меня спрашивают: «Кем ты работаешь?» отвечаю, что работаю арт-директором Центра современного искусства «Куланши». Сложно объяснить людям, что помимо рисования, умею заниматься другими вещами: организацией выставок, планированием, подготовкой пространства. Это тоже творческий процесс, который включает в себя множество разных аспектов, из которых состоит выставка, творческое мероприятие», - поделился он.

Поэтому, как признался художник, на создание собственных работ порой не хватает времени. Больше энергии он отдает на организацию выставок других художников. К слову, именно в этом заключается его работа как арт-директора «Куланши»: участие во всех творческих процессах, которые происходят во время подготовки выставки, начиная от афишы до наклеивания этикеток, нанесения последних штрихов. «Творческим разнорабочим» называет себя Саулет Жанибек.

В ходе беседы он рассказал, как попал в творческую среду.

«Мне было 25 лет, метался в поисках себя. По образованию - архитектор, но всегда ощущал потребность рисовать. В один миг осознал, что не хочу работать архитектором. У художника узкий круг профессий, в которой можно работать. Большинство художников – преподаватели, дизайнеры, которые трудятся в полиграфиях, рекламных агентствах. У меня был небольшой выбор. Осознав, что это не мое, начал создавать первые произведения. Они были визуально тяжелыми, депрессивными – на тот момент олицетворяли мое внутреннее состояние. Конечно же, это отразилось в моих первых картинах. Это было начало 2010 года. Первые картины показывал всем галеристам. Тогда Астана не была такой продвинутой в плане искусства, как сейчас. Действовало мало галерей. В основном это были бутики, где продавались интерьерные, простые, незамысловатые картины. Я носился по этим бутикам. Люди просто не понимали мои картины, они пугались, качали головой: «Как такое можно приносить и предлагать». Тогда я был неуверенным художником, даже не ощущал себя им. Однако не сдавался. В один прекрасный день оказался в Центре современного искусства «Куланши». И Лейла Махат – мой нынешний руководитель, что-то увидела в моих картинах, нашла интересное для себя», - поделился он.

Так начались галерейные приключения художника: организация персональной выставки, участие в биеннале, симпозиумах, поездки за рубеж.

«С головой ушел в искусство. Влился в коллектив «Куланши» и стал членом творческой команды, чему я очень счастлив, потому что работа приносит мне огромное удовольствие. Галерея – это дом для художника, то место, где мы чувствуем себя свободно и уютно», - признался он.

В искусстве Саулет Жанибек развивается в направлении сюрреализма – параллельная реальность, состояние и ощущение между сном и реальностью. Его работы посвящены желаниям, порокам, надеждам, мечтам. Лицо, фигура, человеческое тело и цвет являются инструментами художника, чтобы осуществить задуманное.

Также в своих работах художник затрагивает физиологию, психологию человека, чтобы картина оставила отпечаток в голове зрителя и заставила задуматься. Образы нарисованы почти без лица – эта часть прикрыта разными геометрическими фигурами.

«Я сделал это своей фишкой – дать возможность зрителю додумать и добавить свой смысл к картине. Когда ты обнажаешь лицо, практически обнажаешь героя. Когда оставляешь возможность домыслить, в этом есть своя загадка. Меня увлекают таинства, мистицизм, как в жизни, так и в различных культурах, религиозных направлениях. В первую очередь, пишу для себя. Когда создаю картину, думаю о том, как бы она смотрелась у меня дома», - поделился Саулет Жанибек.

Художников можно полюбить за простоту. Они не нуждаются в большом пространстве, чтобы создавать шедевры. Просто сидя на полу, занимая небольшой уголок в комнате, коротают дни и ночи за созданием картин.

«Могу месяц вынашивать идею. Когда в голове уже появляется образ, достаточно 4-5 дней, чтобы переместить все на холст. У каждого художника есть свой подход. Знаю многих художников, которые импровизируют на холсте. Это очень круто. Возможно, это то, чего мне не хватает. Однако я привык работать так: вынашивать композицию в голове, только потом рисовать на холсте», - признался художник.

Яркие, смелые и немножко грустные работы мы заметили на выставке «Мета-Вселенная». Увидев картину «Девушка с облаком», даже назвали ее пророческой: девушка окутана облаком, надела защитное средство, словно защищает себя от вируса – от той реальности, в которой живем мы с вами.

Однако, как признался художник, эта картина была написана до пандемии, даже была выставлена на Пекинской биеннале искусства.

«Отбор на биеннале проходил за год вперед до начала биеннале. Меня поразил масштаб. Все было организовано слаженно, жили в комфортных условиях. На выставке представил картину «Генезис», которая сейчас расположилась в Forte Kulanshi Art Space. Я рисовал эту картину в 2018 году для своей выставки «Артерия». Эта картина четко вписывалась в концепцию выставки – затрагивалась экологеская тема. Затем картину продал. Однако через определенное время мне сообщили, что именно с этой картиной я попадаю в Пекинскую биеннале. Я начал рисовать копию этой работы, отправился с этой работой в Пекин. Вернулся в страну, а через две недели нам сообщили, что Китай закрыт, и мы вовремя вылетели из страны. Наступила пандемия коронавируса», - поделился художник.

Арт-директор «Куланши» признался, что они старались не акцентировать внимание на сегодняшних реалиях при организации выставки «Мета-Вселенная».

«Под «Мета-Вселенной» заложена особая философия - это не про виртуальную реальность, а про ту реальность, которая происходит параллельно в нашей жизни – реальность, в которой существуют художники и творят», - рассказал Саулет Жанибек.

На этой выставке представлены семь работ художника, написанные в разное время.

«Две работы, которые писал для выставки - «Тумар», «Разбитые облака». Также два портрета сына, которые нигде не были выставлены. Эти работы написаны в период карантина, когда ты живешь и видишь рядом только сына и хочется запечатлеть этот момент. Сейчас, когда задумываюсь о той или ной картине, думаю, об образе сына. Мне хочется везде косвенно запечатлеть его образ. Он – один из моих вдохновителей. Что нас вдохновляет? Жизнь, наши близкие и то, что нас окружает. Жизнь сама по себе прекрасна. В ней не нужно искать источников вдохновения. Жизнь - это и есть вдохновение. Нужно просто наслаждаться каждым днем, замечать прекрасное в мелочах», - поделился художник.

Красной нитью в творчестве Саулета Жанибека проходит национальный калорит. Поэтому во многих работах можно заметить национальные казахские орнаменты.

«Стараюсь не прямо изображать их в картинах, а косвенно передать посыл. Это то, что лезет наружу. Это мои корни. Даже если ты не планируешь писать картину в национальном стиле, он где-то выскакивает. Нужно осторожно и изящно это делать. Перебарщивать тоже не стоит. Орнамент – не игрушка. Это отражение нашей истории. Мне не нравится выпячивание явных патриотических символов. Это нужно делать аккуратно и со вкусом», - поделился арт-директор «Куланши».

Отголосок национального и патриотического мы заметили в триптихе художника. Все три картины объединены одной общей композицией.

«Они ассоциируются с разрушением и возрождением. На первой картине можно увидеть образ казахов: вот невеста в саукеле, ее выдают замуж – сюжет древней казахской свадьбы. На второй картине юрты изображены в опрокинутом виде. Хотел передать кочевой образ жизни казахов. Юрты – как космические аппараты, они поднимаются, перемещаются на другое место. Казахи же тоже кочевали с одного места на другое. А третья картина о потерях», - объяснил Саулет Жанибек.

Темные образы, запечатленные на картинах, по словам художника, являются отпечатками нас самих.

«Таким образом, может, проецирую свой образ. Также даю возможность зрителям посмотреть в зеркало и увидеть свою сущность, о которой они не догадываются.

Я даю возможность додумать посетителям. В этом заключается цель художника – заставить задуматься зрителя. За художника говорят картины, хоть и банально это звучит», - отметил Саулет Жанибек.

В ходе беседы он высказался о «банальщине» в искусстве.

«Можно нарисовать цветок так, чтобы он выглядел небанально. Крутой художник нарисует так, что обычный цветок мы примем за шедевр. Художник должен передать наши обыденные, привычные вещи, изобразить их так, как не изобразит никто. В этом и заключается индивидуальность художника. Этим и славится Сальвадор Дали, Пикассо, Малевич, Ван Гог. Они абсолютно разные», - поделился Саулет Жанибек.

По его словам, сейчас искусство доступно всем. Поэтому нужно пользоваться этой возможностью.

«Призываю молодежь посещать выставки, менять свое отношение к ним. Для посещения выставки не нужно выбирать дату, к которой нужно готовиться заранее. Посещение выставки нужно воспринимать как посещение кинотеатра или кафе. Это должно превратиться в обыденность», - добавил художник Саулет Жанибек.







