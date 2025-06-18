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    18:20, 17 Июнь 2025 | GMT +5

    Прорыва в переговорах по тарифам между Японией и США нет — Сигэру Исиба

    Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил во вторник, что не достиг прорыва по тарифному вопросу на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Канаде на полях саммита G7, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Прорыва в переговорах по тарифам между Японией и США нет — премьер Японии
    Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

    Как пишет деловая газета «Никкэй», после встречи глава правительства сообщил журналистам, что различия в восприятии сохраняются и две страны не достигли всеобъемлющего соглашения.

    Он подчеркнул, что Япония и США предприняли серьезные усилия на переговорах и договорились поручить министрам продолжить диалог. Уточнить сроки достижения соглашения Сигэру Исиба отказался.

    В настоящее время Япония сталкивается с 25-процентным американским тарифом на автомобили и комплектующие и 50-процентным — на сталь и алюминий. Предыдущие раунды переговоров на уровне министров почти не принесли прогресса.

    Ранее Трамп выступил в Розовом саду Белого дома и объявил о новой тарифной политике США.

    Теги:
    Япония Торговля Цены и тарифы Экономика Мировые новости США
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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