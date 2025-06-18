Прорыва в переговорах по тарифам между Японией и США нет — Сигэру Исиба
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил во вторник, что не достиг прорыва по тарифному вопросу на переговорах с президентом США Дональдом Трампом в Канаде на полях саммита G7, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Как пишет деловая газета «Никкэй», после встречи глава правительства сообщил журналистам, что различия в восприятии сохраняются и две страны не достигли всеобъемлющего соглашения.
Он подчеркнул, что Япония и США предприняли серьезные усилия на переговорах и договорились поручить министрам продолжить диалог. Уточнить сроки достижения соглашения Сигэру Исиба отказался.
В настоящее время Япония сталкивается с 25-процентным американским тарифом на автомобили и комплектующие и 50-процентным — на сталь и алюминий. Предыдущие раунды переговоров на уровне министров почти не принесли прогресса.
Ранее Трамп выступил в Розовом саду Белого дома и объявил о новой тарифной политике США.