Прорыв цифровой власти: зачем Казахстан внедряет электронное правительство

Все уже привыкли к понятию «электронное правительство», но в последние годы ему на смену приходит новое – «цифровое правительство». В чем отличия этих понятий, как объем государственных онлайн услуг Казахстана оценивается в мире и причем тут COVID-19 и Эстония, разбирался собственный корреспондент агентства Kazinform.

Влияние цифровизации в системе управления

В большинстве стран мира появление электронного правительства выпало на 2000-е годы. С развитием электронных технологий электронное правительство позволяло не просто существенно сократить расходы на работу исполнительной власти, но и повышало ее эффективность. Лидеры электронного правительства в настоящее время переходят к следующему этапу трансформации системы предоставления услуг — к стадии цифрового правительства. Эксперты спорят, является ли цифровое правительство только одним из этапов развития электронного правительства, либо это самостоятельное крупное явление. Так или иначе, а рассматривать цифровое правительство в отрыве от электронного не удастся.

Не секрет, что сегодня «цифра» развивается с такой динамикой, что влияет на трансформацию всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе и на систему государственного управления. Глоссарий цифровой экономики МГУ им. Ломоносова дает следующее определение понятию «цифровое правительство»: правительство, создаваемое и действующее так, чтобы использовать преимущества цифровых данных при оптимизации, трансформации и создании государственных услуг. Таким образом цифровое правительство – это не просто полный перевод процессов обращения и получения государственных услуг в цифровой формат, но и работа ведомственных процессов с опорой на данные, а не на документы. Проще говоря, «цифры» в системе управления становится значительно больше.

Что говорят рейтинги о развитии цифрового правительства

Существует множество рейтингов прогресса стран в развитии электронного/цифрового правительства. Наиболее глубокими и детальными, пожалуй, являются данные департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, который с 2001 года выпускает глубокое исследование по развитию электронного правительства странами мира.

Согласно наиболее актуальному «Исследованию ООН: электронное правительство 2022», по индексу развития электронного правительства (E government development index - EGDI), Казахстан занимает 28 позицию в мире среди 193 стран. Для сравнения в 2003 году Казахстан был на 84 месте этого рейтинга.

По данным ООН, EGDI, оценивающий развитие электронного правительства на национальном уровне, представляет собой составной индекс, основанный на средневзвешенном значении трех нормализованных индексов: Индекса телекоммуникационной инфраструктуры (TII), Индекса человеческого капитала (HCI), Индекса онлайн-услуг (OSI).

ООН в своем последнем исследовании отмечает общемировой тренд на развитие электронного правительства. Так, по последним данным, среднемировое значение EGDI выросло с 0,5988 в 2020 году до 0,6102 в 2022 году. Европа остается лидером в развитии электронного правительства со средним значением EGDI 0,8305, за ней следуют Азия (0,6493), Северная и Южная Америка (0,6438), Океания (0,5081) и Африка (0,4054).

Рис.1 Географическое распределение EGDI/ Источник: Исследование электронного правительства ООН 2022 г.

инфографика МИА "Казинформ"

По данным ООН, всего 15 стран в мире на сегодняшний день обладают наивысшим рейтингом EGDI – VH. От самого высоко к самому низкому этот список выглядит следующим образом: Дания, Финляндия, Республика Корея, Новая Зеландия, Швеция, Исландия, Австралия, Эстония, Нидерланды, США, Великобритания, Сингапур, ОАЭ, Япония и Мальта.

Казахстан в свою очередь входит во вторую по высоте показателя рейтинга EGDI группу – V3. Вместе с Казахстаном в эту группу входят еще 14 стран: Швейцария, Испания, Словения, Норвегия, Люксембург, Литва, Лихтенштейн, Латвия, Израиль, Ирландия, Германия, Франция, Кипр, Австрия.

По значению EGDI Казахстан занимает лидирующее место в регионе Центральной Азии и 7-ю строчку среди стран Азии.

Рис. Рейтинг EGDI стран Центральной Азии. Источник: Исследование электронного правительства 2022 гг.

инфографика МИА "Казинформ"

Таблица: Страны Азии с самыми высокими значениями EGDI. Источник:Исследования электронного правительства ООН 2020 и 2022 гг.

инфографика МИА "Казинформ"

Казахстан лидирует и в категории развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. В этой категории Казахстан имеет самое высокое значение EGDI (0,8628) и остается единственной страной, находящейся во втором высшем (V3) рейтинговом классе группы с очень высоким EGDI.

Таблица: Развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю. Источник: Исследования электронного правительства ООН 2020 и 2022 гг

инфографика МИА "Казинформ"

Казахстан занимает 8 место в мире по объему онлайн услуг

Если не углубляться в свод наборов углубленных данных и анализа, применяемых ООН для оценки развития электронного правительства в мире, простому обывателю может быть интересно, какой же объем онлайн услуг предоставляют своим гражданам правительства мира, и какое положение по этому показателю занимает Казахстан.

Для оценки этого показателя Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН имеет отдельный индекс – индекс онлайн услуг (OSI - Online Service index). Как объясняют в ООН, компонент OSI EGDI представляет собой комплексный индикатор, измеряющий использование правительствами информационно-коммуникационных технологий для оказания государственных услуг на национальном уровне.

По данным ООН, по этому показателю Казахстан занимает 8 место в мире, опережая США, Японию, Нидерланды, ОАЭ, Китай, Великобританию, Францию и др. Лидером этого рейтинга является Эстония.

Таблица: Индекс онлайн услуг (Online Service Index) 2022. Источник: Исследование электронного правительства ООН 2022 гг.

инфографика МИА "Казинформ"

Эстонское правительство стало настоящим эталоном для правительств мира по объему предоставляемых гражданам услуг в цифровом формате. Еще в 2017 году BBC назвало Эстонию первой в мире страной с цифровым правительством.

Об эстонском опыте на TED конференции в 2019 году вот так рассказывала Анна Пиперал, один из экспертов программы «E Estonia».

- Я из Эстонии, и мы декларируем налоги онлайн с 2001 года. Мы используем цифровую идентификацию и подпись с 2002 года. Мы голосуем онлайн с 2005 года. На сегодня у нас больший спектр государственных услуг, чем вы можете представить: образование, полиция, правосудие, основание компаний, подача заявок на пособия, поиск вашей медицинской карты или оспаривание парковочного талона – это все делается онлайн. Проще сказать, какие три вещи мы все еще не можем делать онлайн. Мы должны прийти, чтобы получить удостоверение личности, чтобы вступить в брак или развестись, или продать недвижимость. Вот и все, - говорит Анна Пиперал.

По ее словам, одна из особенностей современной жизни, которая больше не может существовать, учитывая технологические возможности, - это лабиринт бюрократии. Эстонии удалось почти полностью избавиться от нее благодаря усилиям правительства также прошедшего цифровизацию. Как отмечает А.Пиперал, Эстония не цифровизировала бюрократию в том виде, как она есть, но, опираясь на несколько мощных общих принципов, изменяя правила и процедуры, избавляясь от ненужного сбора данных и дублирования задач, правительство Эстонии стало открытым и прозрачным.

Цифровизация благо или новая угроза?

Эксперты сейчас много спорят о том, является ли повальная цифровизация благом или новой угрозой. Пандемия COVID-19, кажется, дает исчерпывающий ответ на этот вопрос. Исследования показывают, что больше всего пандемия нанесла ущерб странам, отстающим в развитии цифровых технологий, в том числе и в рамках цифровых правительств.

- Пандемия COVID–19 вынудила правительства и общество обратиться к цифровым технологиям, чтобы отреагировать на кризис в краткосрочной перспективе, устранить социально–экономические последствия в среднесрочной перспективе и пересмотреть существующую политику и инструменты в долгосрочной перспективе. Новые технологии сыграли решающую роль в усилиях правительств по координации ответных мер на пандемию и привлечению общественности к сотрудничеству во время кризиса, поддержанию работоспособности общества во время временного блокирования и обоснованию решений в различных секторах и на разных границах. Правительства сделали цифровые технологии ключевым компонентом своих стратегий реагирования на COVID–19, чтобы улучшить координацию и коммуникацию между различными учреждениями и предоставить жителям легкий доступ к информации о ситуации в области здравоохранения.

Ограничения, связанные с COVID–19, заставили правительства по–другому взглянуть на предоставление услуг. Общепринятое мнение долгое время диктовало, что персонализация требует человеческого контакта, но это предположение было опровергнуто появляющимися цифровыми возможностями, - говорится в исследовании ООН.

Пройдя через трудности пандемии, увидев новые возможности, которые предоставляет нам развитие цифровых технологий, эксперты сейчас склонны к выводу, что цифровое правительство в XXI веке уже не просто выгодная опция, а императив, позволяющий обеспечить дальнейший прогресс во всех сферах коммуникации граждан. Конечно, цифровизация имеет и свои минусы – от старых проблем с утечкой данных до новых - цифрового неравенства. Однако общемировые тренды показывают, что цифровизация, скорее, процесс неизбежный, а значит наибольшую выгоду будут извлекать из этого те страны, которые быстрее смогут подстроится под правила нового цифрового мира.