Прорыв газопровода произошел в Актау

Возле здания прокуратуры Мангистауской области произошло повреждение газовой трубы. Очевидцы сообщали о сильном запахе и скоплении машин служб экстренного реагирования. В ДЧС региона прокомментировали ситуацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Lada.kz.

Информация о прорыве газопровода на пульт дежурного «112» поступила в 14 часов 32 минуты.

- В целях предупреждения пожаров из 2-го специализированного пожарного отделения выехали шесть сотрудников. На месте вызова был обнаружен выброс газа под сильным давлением из газопровода. Работают сотрудники газовой службы 104, — сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Специалисты работают над устранением аварии. Причины прорыва выясняются.