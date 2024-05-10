РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:33, 10 Май 2024 | GMT +6

    Прорыв газопровода произошел в Актау

    Прорыв газопровода произошел в Актау
    Фото: кадр из видео

    Возле здания прокуратуры Мангистауской области произошло повреждение газовой трубы. Очевидцы сообщали о сильном запахе и скоплении машин служб экстренного реагирования. В ДЧС региона прокомментировали ситуацию, передает агентство Kazinform со ссылкой на Lada.kz.

    Информация о прорыве газопровода на пульт дежурного «112» поступила в 14 часов 32 минуты.

    - В целях предупреждения пожаров из 2-го специализированного пожарного отделения выехали шесть сотрудников. На месте вызова был обнаружен выброс газа под сильным давлением из газопровода. Работают сотрудники газовой службы 104, — сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

    Специалисты работают над устранением аварии. Причины прорыва выясняются.

    Теги:
    ДЧС МЧС Актау Видео Происшествия Мангистауская область
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!