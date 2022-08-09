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Проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций поручил Премьер-Министр РК
9 Августа 2022 11:58

Проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций поручил Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для повышения качества услуг дошкольных организаций Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил проработать вопросы их лицензирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения качества услуг дошкольных организаций поручаю Министерству просвещения до 1 ноября текущего года проработать вопросы лицензирования дошкольных организаций», - сказал Алихан Смаилов в ходе заседания Правительства.

Глава Кабмина поручил Министерству просвещения совместно с Министерством культуры и спорта, акиматами регионов обеспечить увеличение охвата детей дополнительным образованием в сельской местности.

«Акиматам регионов в целях повышения занятости молодежи обеспечить увеличение приема в колледжи на основе государственного образовательного заказа», - добавил Алихан Смаилов.

Ранее сообщалось, что более 320 новых детсадов откроют до конца года в Казахстане. На сегодня охват дошкольным образованием детей от 2 до 6 лет составляет 88,4%, от 3 до 6 лет - 99%.


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