14 Июня 2022 11:46

Проработать привлечение в Казахстан мировых фармпроизводителей поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Отечественным производителям фармацевтической отрасли необходимо ориентироваться на качественный состав выпускаемой продукции. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Система закупок Единого дистрибьютора требует постоянного и системного совершенствования. Государственная поддержка в виде долгосрочных договоров наряду с обеспечением внутреннего рынка должна стимулировать и экспортоориентированность отечественных производителей. В целях содействия выхода отечественной продукции на мировые рынки, необходимо проработать вопрос привлечения в Казахстан мировых фармпроизводителей, так называемой BIGPHARMA», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина подчеркнул, что отечественным производителям необходимо ориентироваться на качественный состав выпускаемой продукции в части обеспечения трансфера передовых технологий, локализации производства оригинальных, инновационных препаратов.

«Казахстан должен обеспечивать своих граждан качественными медикаментами собственного производства. Наряду с производством готовой продукции, нам необходимо разрабатывать и производить фармацевтические компоненты и субстанции. Считаю данную нишу фармацевтического рынка весьма перспективой для отечественных фармпроизводителей», - добавил Алихан Смаилов.

Премьер отметил, что все эти меры должны быть отражены в актуализированном комплексном плане развития фармацевтической и медицинской промышленности.