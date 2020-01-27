Прорабатывается вопрос эвакуации казахстанских студентов из Уханя - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается вопрос эвакуации казахстанских студентов из китайского города Ухань, где выявлен новый тип коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Жандарбека Бекшина, с 98 казахстанскими студентами установлена прямая связь. Он отметил, что власти Китая поручили держать на контроле всех иностранных студентов, обучающихся в вузах.

«На сегодня Правительством интенсивно прорабатывается вопрос эвакуации наших студентов. В ближайшее время будет принято решение, о котором мы вам сообщим дополнительно», - сообщил Жандарбек Бекшин журналистам.

Он также рассказал, что Министерством здравоохранения проводится работа по принятию наших граждан, которые ежедневно прибывают из КНР.

«Разработан алгоритм, согласно которому нашим медицинским организациям будут передаваться списки граждан. Они будут проводить за ними медицинское наблюдение в течение 14 дней. Это инкубационный период. Далее мы разработали алгоритмы, логистику доставки проб из медицинских организаций в лаборатории для диагностики. Далее уже будем отправлять в ВОЗ, а также будем сотрудничать с Российской Федерацией», - уточнил главный санитарный врач.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили, что в китайском Ухане находятся 98 казахстанских студентов.

Как уточнило агентство у внешнеполитического ведомства, количество казахстанских студентов на сегодня не изменилось.