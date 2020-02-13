Прорабатывается повестка и дата проведения 3-го заседания Нацсовета общественного доверия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается повестка и дата проведения очередного, уже 3-го заседания Национального совета общественного доверия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник Президента РК Ерлан Карин, передает МАИ «Казинформ».
«Как уже сообщалось, на прошлой неделе госорганами были размещены концепции законопроектов о мирных собраниях, о политических партиях и выборах на интернет-портале открытых НПА для публичного обсуждения. 10 февраля обсуждение законопроектов состоялось на Общественном совете при Министерстве юстиции, а также на Общественном совете при Министерстве информации и общественного развития с участием экспертов и ряда членов Национального совета. Реализация инициатив, касательно введения норм о парламентской оппозиции, а также ст. 130 и 174 Уголовного кодекса РК находятся в работе. В настоящее время прорабатывается повестка и дата проведения очередного, уже 3-го заседания Национального совета», - написал Ерлан Карин.
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