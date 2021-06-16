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    18:17, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Пропустят ли на вокзал, если Ashyq ошибочно показал красный статус

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пропустят ли на вокзал, если Ashyq ошибочно показал красный статус здоровому человеку? На этот вопрос журналистам ответил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «Пассажирские перевозки» Виктор Бошманн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если действительно вышла ошибка, будем разбираться», - прокомментировал Виктор Бошманн.

    В ходе встречи с журналистами он также ответил на вопрос о том, какие меры будут приниматься в том случае, если Ashyq выявил красный или желтый статус у человека при наличии у него обновленного ПЦР-теста с отрицательным результатом?

    «Если есть постановление врача, думаю, что по факту нужно разобраться. Думаю, что ему можно даже пройти на вокзал. Это должно решаться на месте», - сказал он.


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