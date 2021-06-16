НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пропустят ли на вокзал, если Ashyq ошибочно показал красный статус здоровому человеку? На этот вопрос журналистам ответил заместитель генерального директора по маркетингу и продажам АО «Пассажирские перевозки» Виктор Бошманн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если действительно вышла ошибка, будем разбираться», - прокомментировал Виктор Бошманн.

В ходе встречи с журналистами он также ответил на вопрос о том, какие меры будут приниматься в том случае, если Ashyq выявил красный или желтый статус у человека при наличии у него обновленного ПЦР-теста с отрицательным результатом?

«Если есть постановление врача, думаю, что по факту нужно разобраться. Думаю, что ему можно даже пройти на вокзал. Это должно решаться на месте», - сказал он.