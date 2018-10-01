Проповедник псевдосалафизма «Назратуллах абу-Марьям» задержан в Саудовской Аравии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Медина правоохранительными органами Королевства Саудовской Аравии задержан проповедник псевдосалафизма Назратулла Абдукадыров, известный как «Назратуллах абу-Марьям», передает МИА «Казинформ».

По данным экспертов Центра исследований проблем религий Астаны, «Назратуллах абу-Марьям» продолжительное время занимался пропагандой псевдосалафизма в Интернете. Находясь в Саудовской Аравии, он организовывал незаконные проповеди среди граждан РК и СНГ, противоречащие законам и имеющие деструктивное влияние на местные жамагаты.



«Этот человек, будучи сторонником деструктивной идеологии, живя в Саудовской Аравии, через своих единоверцев в Казахстане активно распространял и навязывал свои ошибочные религиозные суждения.



Его задержание на «святой земле» является закономерным последствием. В целом, данная ситуация свидетельствует о том, что Королевство Саудовской Аравии, придерживаясь прогрессивного Ислама, дорожит отношениями с другими мусульманскими странами.



Аналогичным примером служит прошедшее ранее задержание и выдаче Казахстану Абдухалила Абдужаббарова (шейх «Халил»), проповеди которого разжигали религиозную рознь», - отметили специалисты центра.