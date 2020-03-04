Прописку для детей до 14 лет отменили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 22 февраля вступили в силу изменения в миграционном законодательстве, согласно которым дети до 14 лет не подлежат регистрации по месту жительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

C начала года сотрудниками Управления миграционной службы ДП СКО оказано более 4 тысяч государственных услуг, связанных с пропиской граждан. За два месяца в СКО по месту жительства прописалось 4210 человек, 679 получили временную прописку, в том числе и дети.

«Внесены изменения, согласно которым регистрация по месту жительства, постановка на учет (регистрация) временного пребывания (проживания) оформляется внутренними мигрантами, достигшими 14 лет. В соответствии со статьей 16 Гражданского Кодекса Республики Казахстан местом жительства лиц, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей», – рассказал начальник Управления миграционной службы ДП СКО Талгат Абилов.

Кроме того, в миграционной службе добавили, что теперь государственные и местные исполнительные органы для подтверждения места жительства ребенка при оказании госуслуг должны получать из информационных систем (в рамках информационного взаимодействия с ГБД ФЛ) сведения о регистрации по месту жительства по одному из родителей.