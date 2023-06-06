Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Прописаться по месту жительства теперь можно через мобильное приложение

Редактор:  
Зифа Хабирова
6 Июня 2023, 10:08
Прописаться по месту жительства теперь можно через мобильное приложение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сервис позволяет собственнику жилья зарегистрировать себя и членов семьи (детей старше 14 лет) в своей квартире, а также других людей, проживающих вместе. Кроме того, собственник может выписать самостоятельно из своего жилья тех, кто уже не проживает у него. Если же вы не собственник жилища, и хотите прописаться у кого-то, то сервис сам запросит согласие собственника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Совместно с комитетом миграционной службы МВД, Министерством юстиции и МЦРИАП Kaspi.kz запустил новый сервис. Теперь оформить временную или постоянную прописку можно в мобильном приложении банка.

«Мы продолжаем добавлять новые сервисы приложении Kaspi.kz. Вы можете переоформить автомобиль, получить справки из государственных учреждений, оформить детские пособия, зарегистрироваться по месту жительства и быстро решить много других задач. Мы благодарны МВД, Министерствам юстиции и цифровизации, а также другим государственным органам за возможность совместно работать и делать государственные услуги еще более удобными и доступными для всех казахстанцев», – прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

МВД же продолжает работу по цифровизации полицейской деятельности, осуществляемой по поручению Главы государства.

«Мобильные приложения просты и понятны, а их использование исключает прямой контакт услугополучателей с сотрудниками. Поэтому в рамках дебюрократизации полицейской деятельности МВД особое внимание обращает на смартфонизацию госуслуг, оказываемых населению. Наиболее востребованные госуслуги уже доступны онлайн. Теперь гражданам нет необходимости посещать ЦОНы и полицейские учреждения, оставлять заявления и договора, ждать определенное время», – отметил председатель комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков.

Как отметили в МЦРИАП, популярность услуг в мобильных приложениях банков второго уровня растет ежегодно. К примеру, за прошлый год свыше миллиона услуг были получены через внешние платформы.

При оформлении прописки достаточно ввести ИИН, а ФИО и адреса появятся автоматически. Пользоваться сервисом безопасно. При оформлении прописки необходимо пройти фотоверификацию. Это гарантирует, что никто, кроме вас, не сможет воспользоваться этим сервисом от вашего имени.


Банки   МВД РК   МЦРИАП  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане