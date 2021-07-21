Пропавшую жительницу Шымкента вернули из Алматы полицейские

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую жительницу Шымкента вернули семье полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В управление полиции Абайского района города Шымкента обратилась горожанка с сообщением о пропаже своей 37-летней сестры. По ее словам, женщина выехала в Казыгуртский район Туркестанской области и не вернулась домой.

Сотрудники отдела криминальной полиции Абайского РУП в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли женщину в городе Алматы и благополучно вернули ее семье. Оказалось, что женщина ушла из дома и не выходила на связь из-за стрессового состояния.

Обратившаяся в полицию горожанка выразила признательность стражам порядка за их работу и пожелала успехов в службе.