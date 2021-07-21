Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Пропавшую жительницу Шымкента вернули из Алматы полицейские

Редактор:  
Гульмира Байзакова
21 Июля 2021, 14:18
Пропавшую жительницу Шымкента вернули из Алматы полицейские

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую жительницу Шымкента вернули семье полицейские. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

В управление полиции Абайского района города Шымкента обратилась горожанка с сообщением о пропаже своей 37-летней сестры. По ее словам, женщина выехала в Казыгуртский район Туркестанской области и не вернулась домой.

Сотрудники отдела криминальной полиции Абайского РУП в ходе оперативно-розыскных мероприятий нашли женщину в городе Алматы и благополучно вернули ее семье. Оказалось, что женщина ушла из дома и не выходила на связь из-за стрессового состояния.

Обратившаяся в полицию горожанка выразила признательность стражам порядка за их работу и пожелала успехов в службе.


Алматы   МВД РК   Шымкент  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Ряд кадровых перестановок произвели в акимате Костанайской области
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Три объекта водного хозяйства в Жетысуской области находятся в аварийном состоянии – сенатор
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Сколько средств предусмотрено на субсидирование стоимости услуг по подаче воды в РК
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Более 29 млн га сельхозземель фактически не пригодны для дальнейшего использования
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Площадь новых орошаемых земель превысила 50 тысяч га – Минсельхоз
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Отсутствие межотраслевого взаимодействия не позволяет активно производить радиофармпрепараты - сенатор
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Елена Рыбакина вошла в список Forbes
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе
Утвердить тарифы по способам полива для субъектов АПК предлагают в Минсельхозе