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    22:40, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшую жительницу Косшы нашли в Нур-Султане

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    КОСШЫ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские нашли пропавшую жительницу Косшы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    31 октября в 15:05 часов сотрудники криминальной полиции Целиноградского районного отдела полиции нашли пропавшую 30-летнюю жительницу города Косшы Сандуғаш Бекішову в одном из домов, расположенных в частном секторе города Нур-Султана, где она работала истопником.

    Напомним, 20 октября в отдел полиции Целиноградского района с заявлением об оказании содействия в поиске супруги обратился 38-летний житель города Косшы. 19 октября женщина ушла из дома в неизвестном направлении. На розыск без вести пропавшей был ориентирован личный состав департамента полиции Акмолинской области и территориальных подразделений.

    В течение 12 дней пропавшую женщину искали полицейские, местные жители и волонтеры. Сейчас женщина находится дома, с ней проведена профилактическая беседа. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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