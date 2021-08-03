10:38, 03 Август 2021 | GMT +6
Пропавшую женщину с тремя детьми нашли в Жанаозене
ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 30 июля женщину с детьми обнаружили живыми, здоровыми и невредимыми в Жанаозене. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
В ночь на 2 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий Дилбара Тилеулесова с тремя детьми былв найдена сотрудниками криминальной полиции линейного отдела полиции станции Мангистау .
«Нашли данную женщину с детьми живыми, здоровыми и невредимыми в Жанаозене», - отметили в полиции региона.
Напомним, 30 июля Дилбара Тилеулесова с тремя детьми отправилась из Мангистау на поезде в Шымкент, но до назначенной станции не доехала.
Напомним, 30 июля Дилбара Тилеулесова с тремя детьми отправилась из Мангистау на поезде в Шымкент, но до назначенной станции не доехала.