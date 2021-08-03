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    10:38, 03 Август 2021 | GMT +6

    Пропавшую женщину с тремя детьми нашли в Жанаозене

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    ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 30 июля женщину с детьми обнаружили живыми, здоровыми и невредимыми в Жанаозене. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

    В ночь на 2 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий Дилбара Тилеулесова с тремя детьми былв найдена сотрудниками криминальной полиции линейного отдела полиции станции Мангистау .

    «Нашли данную женщину с детьми живыми, здоровыми и невредимыми в Жанаозене», - отметили в полиции региона.
    Напомним, 30 июля Дилбара Тилеулесова с тремя детьми отправилась из Мангистау на поезде в Шымкент, но до назначенной станции не доехала.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Мангистауская область
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