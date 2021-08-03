Пропавшую женщину с тремя детьми нашли в Жанаозене

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 30 июля женщину с детьми обнаружили живыми, здоровыми и невредимыми в Жанаозене. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

В ночь на 2 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий Дилбара Тилеулесова с тремя детьми былв найдена сотрудниками криминальной полиции линейного отдела полиции станции Мангистау .