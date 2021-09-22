Пропавшую в столице девушку нашли мертвой
С заявлением в полицию о пропаже 19-летней дочери, которая вышла из дома 19 сентября текущего года около 11:00 и не вернулась домой, обратилась мать девушки.
Для установления местонахождения пропавшей был ориентирован личный состав Департамента полиции Нур-Султана, личный состав Национальной гвардии, заступивший на пешее патрулирование, а также волонтеры и общественность. В последний раз девушку видели на мосту со стороны улицы Бараева. На поиски было решено привлечь группу водолазов.
«22 сентября текущего года в 11:20 в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции совместно с оперативно-спасательным отрядом МЧС обнаружен труп девушки в реке Ишим.
По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Выясняются все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в пресс-службе ведомства.
Напомним, девушка 2002 года рождения пропала в Нур-Султане. Ее искал личный состав Департамента полиции Нур-Султана, личный состав Национальной гвардии и волонтеры.