Пропавшую в столице девушку нашли мертвой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тело пропавшей 19-летней девушки было найдено в реке Ишим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

С заявлением в полицию о пропаже 19-летней дочери, которая вышла из дома 19 сентября текущего года около 11:00 и не вернулась домой, обратилась мать девушки.

Для установления местонахождения пропавшей был ориентирован личный состав Департамента полиции Нур-Султана, личный состав Национальной гвардии, заступивший на пешее патрулирование, а также волонтеры и общественность. В последний раз девушку видели на мосту со стороны улицы Бараева. На поиски было решено привлечь группу водолазов.

«22 сентября текущего года в 11:20 в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции совместно с оперативно-спасательным отрядом МЧС обнаружен труп девушки в реке Ишим.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Выясняются все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, девушка 2002 года рождения пропала в Нур-Султане. Ее искал личный состав Департамента полиции Нур-Султана, личный состав Национальной гвардии и волонтеры.