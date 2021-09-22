РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:34, 22 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшую в столице девушку нашли мертвой

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тело пропавшей 19-летней девушки было найдено в реке Ишим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

    С заявлением в полицию о пропаже 19-летней дочери, которая вышла из дома 19 сентября текущего года около 11:00 и не вернулась домой, обратилась мать девушки.

    Для установления местонахождения пропавшей был ориентирован личный состав Департамента полиции Нур-Султана, личный состав Национальной гвардии, заступивший на пешее патрулирование, а также волонтеры и общественность. В последний раз девушку видели на мосту со стороны улицы Бараева. На поиски было решено привлечь группу водолазов.

    «22 сентября текущего года в 11:20 в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий сотрудниками полиции совместно с оперативно-спасательным отрядом МЧС обнаружен труп девушки в реке Ишим.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Выясняются все обстоятельства произошедшего», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

    Напомним, девушка 2002 года рождения пропала в Нур-Султане. Ее искал личный состав Департамента полиции Нур-Султана, личный состав Национальной гвардии и волонтеры.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Утраты Астана Происшествия
    Сейчас читают
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!