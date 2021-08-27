Пропавшую в столице чету пенсионеров нашли акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОР М - Пропавшую чету пенсионеров нашли акмолинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

25 августа после 21 часа в дежурную часть отдела полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение от 49-летнего жителя одного из сел. Мужчина просил оказать помощь в поиске его родителей, 78 и 80 лет, которые днем ранее на автобусе уехали в поликлинику столицы. Сотового телефона, по словам заявителя, у пенсионеров при себе не было.

С целью установления местонахождения пропавших, полицейскими были незамедлительно организованы оперативно-розыскные мероприятия, направлены ориентировки на пожилых людей. В ходе поиска сотрудниками полиции было проведены подворовые обходы, проверялись торговые центры, места скопления людей, круглосуточные магазины, медицинские учреждения, устанавливались лица, видевшие пожилую пару, незадолго до исчезновения.

В результате принятых мер 26 августа около 11 часов пенсионеры были найдены в столице в районе одного из крупных торговых центров. Как рассказали позже сами пожилые супруги, они встретили в городе своих давних друзей, которые любезно пригласили их к себе в гости. За теплой дружеской беседой и воспоминаниями пожилые люди не заметили, как прошло время и забыли предупредить о своем местонахождении близких. В настоящее время пенсионеры находятся дома.

