Пропавшую в степи семью нашли в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Кызылкугинском районе в степи семью нашли в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«9 апреля 2022 года с 05.40 часов в Кызылкугинском районе проводились поиски 5 человек, в том числе ребёнка 2017 года рождения. 8 апреля в 17.00 часов они выехали на автомашине «Нива» из поселка Макат Макатского района в сторону Кызылкугинского района. Но до места назначения не добрались и обратно в Макат не вернулись.

9 апреля в 10.05 часов силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области пропавшие найдены в 185 км от райцентра на участке Жанакудык. Из застрявшей в грязевой массе автомашины эвакуированы в поселок Миялы Кызылкугинского района. В поисковых работах принимали участие сотрудники и техника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и сотрудники местных исполнительных органов», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.



