РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:59, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Пропавшую в степи семью нашли в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Кызылкугинском районе в степи семью нашли в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «9 апреля 2022 года с 05.40 часов в Кызылкугинском районе проводились поиски 5 человек, в том числе ребёнка 2017 года рождения. 8 апреля в 17.00 часов они выехали на автомашине «Нива» из поселка Макат Макатского района в сторону Кызылкугинского района. Но до места назначения не добрались и обратно в Макат не вернулись.

    9 апреля в 10.05 часов силами департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области пропавшие найдены в 185 км от райцентра на участке Жанакудык. Из застрявшей в грязевой массе автомашины эвакуированы в поселок Миялы Кызылкугинского района. В поисковых работах принимали участие сотрудники и техника департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области и сотрудники местных исполнительных органов», - сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.



    Теги:
    Атырауская область ДЧС Спасение Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:39
    Нокаутом завершился бой казахстанца в андекарде «Канело»
    Сегодня, 07:30
    Международный день пожилых людей отмечают в Казахстане
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!