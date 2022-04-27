Пропавшую в Алматы школьницу нашли живой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую в Алматы восьмилетнюю школьницу нашли живой и невридимой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новостью поделились в департаменте полиции Алматы.

«Девочка благополучно найдена на территории Бостандыкского района Алматы. Ее школьный рюкзак был обнаружен во дворе одного из жилых домов неподалеку от школы. Далее было установлено, что она заходила в магазин, после того как вышла из школы. Ребенок найден живым и невредимым. В настоящее время возвращен родителям»,- сообщили в городской полиции.

Как ранее сообщалось, 26 апреля днём в Алматы пропала восьмилетняя школьница. Сообщение о пропаже ребенка в полицию поступило в 16.20. К поискам девочки подключились участковые инспекторы полиции, сотрудники оперативной части и специалисты ювенальной полиции. А также волонтеры.