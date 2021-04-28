Пропавшую в Алматы финалистку конкурса красоты нашли в Таразе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Финалистка конкурса «Мисс Казахстан 2019» года, объявленная в розыск в Алматы нашлась живой и невредимой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции сообщили, что девушка нашлась.

«Как установлено, девушка накануне, не предупредив никого, выехала в город Тараз. Она вышла на связь. Жива и невредима», - проинформировали в ведомстве.

Напомним, информация об исчезновении бывшей финалистки конкурса «Мисс Казахстан 2019» распространилось в социальных сетях.

Заявление от подруги, без вести пропавшей поступило минувшей ночью в управление полиции Алатауского района.

Как известно, Гульнур Нуртаза является победительницей конкурса «Мисс Кызылорда 2017 года». Сейчас она работает в городе Алматы.