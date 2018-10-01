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Пропавшую три дня назад девушку нашли в СКО

9 Октября 2018 14:42 203
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Пропавшую три дня назад девушку нашли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске полицейские установили местонахождение 16-летней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента внутренних дел по Северо-Казахстанской области,  место пребывания Кристины Масленниковой установлено во вторник утром.  Она передана родным, обстоятельства выясняются.

Напомним, девушка ушла из дома после обеда 6 октября и не выходила на связь с близкими. В воскресенье с заявлением о пропаже Кристины в полицию обратились родственники.

«Факт был внесен в единый реестр досудебных расследований. Отделом криминальной полиции УВД  Петропавловска были организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиски школьницы», - добавили в пресс-службе.

С начала года полицейские вернули домой более 20 подростков.

«В этом году в органы внутренних дел Северо-Казахстанской области поступило около 30 заявлений о том, что из дома ушли и не вернулись несовершеннолетние. Местонахождение всех их установлено. В основном, все они находились у знакомых, друзей», - рассказал начальник управления криминальной полиции полковник полиции Петр Климов.

Полицейские отмечают, что большая часть из «пропавших» подростков воспитывается в благополучных семьях.

 

 

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, МВД РК, Происшествия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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