Пропавшую три дня назад девушку нашли в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске полицейские установили местонахождение 16-летней девушки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента внутренних дел по Северо-Казахстанской области, место пребывания Кристины Масленниковой установлено во вторник утром. Она передана родным, обстоятельства выясняются.

Напомним, девушка ушла из дома после обеда 6 октября и не выходила на связь с близкими. В воскресенье с заявлением о пропаже Кристины в полицию обратились родственники.

«Факт был внесен в единый реестр досудебных расследований. Отделом криминальной полиции УВД Петропавловска были организованы оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиски школьницы», - добавили в пресс-службе.

С начала года полицейские вернули домой более 20 подростков.

«В этом году в органы внутренних дел Северо-Казахстанской области поступило около 30 заявлений о том, что из дома ушли и не вернулись несовершеннолетние. Местонахождение всех их установлено. В основном, все они находились у знакомых, друзей», - рассказал начальник управления криминальной полиции полковник полиции Петр Климов.

Полицейские отмечают, что большая часть из «пропавших» подростков воспитывается в благополучных семьях.