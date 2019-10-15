Пропавшую старшеклассницу обнаружили мертвой в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В городе Булаево Северо-Казахстанской области в котловане обнаружили тело старшеклассницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе департамента полиции сообщили, что признаков насильственной смерти нет. Верхняя одежда и сотовый телефон погибшей были на берегу котлована.
Как выяснилось, 17-летняя девушка ушла из дома около 10 часов вечера 13 октября. Домой не вернулась. Родные обратились в дежурную часть отдела полиции района М.Жумабаева. Тело девушки обнаружили на следующей день во время розыскных мероприятий.
«Вскрытие показало отсутствие признаков криминального характера. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, назначен ряд необходимых экспертиз. Семья и школьница характеризуются положительно», - прокомментировали в пресс-службе.
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