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    10:27, 24 Май 2021 | GMT +6

    Пропавшую школьницу нашли полицейские в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Пропавшая в Кокшетау 15-летняя школьница найдена на одной из улиц областного центра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 21 мая в 23:30 на пульт «102» управления полиции города Кокшетау поступило телефонное сообщение от 39-летнего мужчины, который сообщил, что его 15-летняя дочь ушла из дома 21 мая около 19:00 и ее местонахождение неизвестно. Отец надеялся на то, что дочка где-то гуляет с подружками и скоро придет домой, однако этого не произошло.

    «Полицейские незамедлительно организовали поисковые мероприятия. На розыск пропавшей школьницы были ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и инспекторы ювенальной полиции. Стражи порядка проверили все окрестности, опросили близких и родственников пропавшей, изучили ее круг общения. Были просмотрены все камеры города Кокшетау», - отметили в ведомстве.

    Вскоре девочка была найдена волонтерами на одной из улиц города Кокшетау и доставлена в отдел полиции.

    Как добавили полицейские, в отношении ребенка каких-либо противоправных действий не совершалось. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних провели с девочкой беседу.


    Теги:
    МВД РК Регионы Казахстана Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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