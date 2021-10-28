КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую сельчанку разыскивают полицейские Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 октября в 19:49 часов в дежурную часть отдела полиции района Биржан сал поступило заявление от 35-летнего жителя села Ульги об оказании содействия в поиске 32-летней супруги Рахимовой Динары Женисовны, которая 27 октября в 16:20 часов ушла из дома и не вернулась. По данному факту ориентирован личный состав отделов полиции района Биржан сал и Бурабайского района, привлечены общественность и волонтеры. Полицейские осмотрели помещение сарая, хозяйственных построек, заброшенные здания и сооружения. Изучив записи камер видеонаблюдения, установлено, что Динара Рахимова в 16:20 часов вышла на автодорогу Степняк-Щучинск и направилась вдоль дороги в сторону города Щучинск. В настоящее время ведутся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований «Исчезновение лица».

«Особые приметы: рост 165-170 см, плотного телосложения, волосы черного цвета средней длины, черные глаза, прямой нос, тонкие губы, прилегающие уши. Была одета: куртка болоньевая синего цвета с белыми пуговицами, женская шапочка серого цвета, черный рюкзак с буквой «R» и белой полосой, кеды (кроссовки) черного цвета с белой подошвой, трико черного цвета. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей, просим сообщить по телефонам 8 (716-39) 2-10-02, 2-17-38, 2-15-33 или 102», - говорится в сообщении.