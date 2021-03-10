Пропавшую с малолетним ребенком женщину нашли полицейские Алматинской области

КАРАСАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - Без вести пропавшую женщину с малолетним ребенком нашли полицейские Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции региона.

3 марта текущего года в дежурную часть Карасайского районного управления полиции обратилась 48-летняя жительница села Иргели с заявлением о пропаже 28-летней дочери с двухгодовалой дочкой. Со слов заявительницы, потерявшаяся женщина страдает алкоголизмом и её малолетней дочери в связи с этим может угрожать опасность. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, заведено розыскное дело.

«Розыскные мероприятия руководство управления поручило оперуполномоченному ОКП капитану полиции Айдосу Рахимжановичу Садыкову. Опытный сыщик, ориентировав соседние районы и общественность, привлёк к масштабному поиску добровольных помощников - волонтёров. Каждый день поисковики прочесывали поля и микрорайоны «Айнабулак» – 1, 2, 3, 4, где по имеющейся информации могли находиться разыскиваемые. Кроме того, стражи порядка проверяли по месту жительства всех знакомых, с кем раньше контактировала женщина.

Наконец, 8 марта было установлено местонахождение разыскиваемой с ребёнком. Полицейские доставили и передали их бабушке, которая уже воспитывает старшую 10-летнюю внучку», - рассказали в полиции.

В отношении злоупотребляющей спиртными напитками женщины сотрудники ювенальной полиции оформили административный материал для принятия соответствующих мер. Большую помощь в установлении знакомых разыскиваемой и мест её возможного пребывания оказали коллеги из Жетысуского района города Алматы.