Пропавшую под лавиной женщину обнаружили в ущелье Алмарасан

10 Января 2023, 12:20

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Туристка отправилась в одиночный поход в горное ущелье Алмарасан, где на нее сошла лавина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По информации ГУ «РОСО» МЧС РК, 7 января туристка, 1983 года рождения, отправилась в одиночный поход в горы, на поляну Терра. Закончив поход, во время спуска к машине она потеряла свой телефон и трекинговые палочки. Когда женщина спускалась с горы, сошла небольшая лавина, которая сбила пострадавшую с ног и унесла в сторону реки Проходная.

9 января около 17:00 в дежурную часть ГУ «РОСО» МЧС РК поступил вызов о пропавшей женщине в ущелье Алмарасан. Оперативная группа выдвинулась в составе 11 спасателей личного состава, в том числе 1 кинологический расчет, на двух единицах автомобильной техники.

Сотрудники РОСО искали всю ночь, проходя по каменистым и заснеженным горам. Помимо РОСО были задействованы несколько волонтерских организаций, в том числе «Доброспас» и «Лидер», а также «Служба спасения». Поиски длились всю ночь. Ближе к 4 часам ночи пострадавшая была обнаружена, и все поисковые группы двинулись к заданным координатам. Спасатели РОСО оказали всю необходимую помощь и начали транспортировку пострадавшей к ущелью Проходное. По завершению транспортировки, пострадавшую передали бригаде ЦМК.

Спасатели предупреждают: не выезжайте в непогоду в опасные места отдыха. Необходимо рассчитать свои возможности, ознакомиться с погодными условиями прежде, чем выезжать на природу, и обеспечить себя необходимыми вещами при чрезвычайной ситуации. Обязательно иметь с собой пауэрбанк, спички в непромокаемом пакете. Также обязательно сообщите родственникам о месте, в которое вы направляетесь.

Перед походом в горы запишите телефоны экстренной службы:

372-15-60 - телефон оперативной дежурной части ГУ «РОСО» МЧС РК или 112.

Фото: gov.kz