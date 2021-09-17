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Пропавшую несовершеннолетнюю нашли полицейские ЗКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
17 Сентября 2021, 22:09
Пропавшую несовершеннолетнюю нашли полицейские ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Пропавшую несовершеннолетнюю нашли полицейские ЗКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Примерно в 21:30 часов на пульт оператора «102» поступило сообщение от 36-летней женщины, что ее несовершеннолетняя дочь ушла утром из дома в школу и до настоящего времени не вернулась.

По факту сотрудниками отдела ювенальной полиции УП города Уральска незамедлительно были организованы розыскные мероприятия, в ходе которых местонахождение подростка было установлено. Несовершеннолетняя была найдена жива и невредима. Учитывая психологическое состояние, она была помещена в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудниками ювенальной полиции совместно с органами опеки устанавливаются причины такого поведения подростка.

С начала 2021 года на территории области было зарегистрировано 28 фактов самовольного ухода из дома несовершеннолетних. Они были незамедлительно установлены и возвращены домой.

«В целях выявления и пресечения преступлений, совершаемых несовершеннолетними, с 13 по 19 сентября на территории Западно-Казахстанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток». В рейде принимают участие более 347 сотрудников ОВД, 194 представителя заинтересованных ведомств. Проверено 52 несовершеннолетних и 71 неблагополучная семья по месту жительства. На профилактический учет поставлено 6 подростков. Выявлено 6 фактов нарушения по статье 127 КоАП РК «Невыполнение родителями или другими представителями обязанностей по воспитанию детей», 71 факт нахождения несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей в ночное время.

Кроме того, выявлено 3 факта употребления несовершеннолетними алкогольных напитков», – отметил исполняющий обязанности начальника УМПС ДП ЗКО Е. Султангалиев.


Западно-Казахстанская область   МВД РК  
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