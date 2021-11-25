Пропавшую мать двоих детей нашли в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области найдена 28-летняя жительница Кокшетау, пропавшая более 5 дней назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, сотрудниками отдела криминальной полиции города Кокшетау установлено местонахождение без вести пропавшей 28-летней жительницы областного центра Асель Ахмеджановой, которая, как сообщила мама женщины, 19 ноября около 00:00 ушла из дома в неизвестном направлении.

«Полицейскими были незамедлительно организованы мероприятия, направленные на розыск матери двоих детей. Подробная ориентировка по без вести пропавшей была направлена во все подразделения департамента полиции Акмолинской области, проверены все места возможного ее местонахождения, опрошены родственники и знакомые», - отметили в ведомстве.

В результате поисковых мероприятий сотрудники криминальной полиции города Кокшетау установили без вести пропавшую в городе Макинске Буландинского района. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

С женщиной и ее родственниками проведена профилактическая беседа. Также с учетом наличия несовершеннолетних детей особое внимание к семье будет акцентировано со стороны сотрудников ювенальной полиции.

Напомним, ранее сообщалось о поисках 28-летней жительницы Кокшетау.