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    20:41, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пропавшую девушку разыскивают в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девушка 2002 года рождения пропала в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

    «Департаментом полиции Нур-Султана разыскивается без вести пропавшая Еспол Акбота Нуржанкызы 2002 года рождения.

    19 сентября текущего года около 11:00 девушка вышла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении ведомства.

    Приметы: рост 160-165 см., худощавого телосложения, смуглая, волосы чёрные до плеч, на лице имеется родинка. Была одета в чёрную куртку, синие джинсы и разноцветные кроссовки!

    При получении какой-либо информации просим сообщить в Управление полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султан по контактным телефонам: 8 (7172) 71-65-53, 71-65-57, 71-65-58, 8 (702) 199-19-11 либо на 102.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Астана Общество Происшествия Правоохранительные органы
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