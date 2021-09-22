Пропавшую девушку разыскивают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Девушка 2002 года рождения пропала в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

«Департаментом полиции Нур-Султана разыскивается без вести пропавшая Еспол Акбота Нуржанкызы 2002 года рождения.

19 сентября текущего года около 11:00 девушка вышла из дома и до настоящего времени её местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении ведомства.

Приметы: рост 160-165 см., худощавого телосложения, смуглая, волосы чёрные до плеч, на лице имеется родинка. Была одета в чёрную куртку, синие джинсы и разноцветные кроссовки!

При получении какой-либо информации просим сообщить в Управление полиции района «Есиль» ДП города Нур-Султан по контактным телефонам: 8 (7172) 71-65-53, 71-65-57, 71-65-58, 8 (702) 199-19-11 либо на 102.