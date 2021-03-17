Пропавшую девушку нашли полицейские Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские вернули семье без вести пропавшую родственницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В феврале 2019 года в департамент полиции города Нур-Султана обратилась горожанка с заявлением о пропаже сестры.

Полицейские установили, что пропавшая 24-летняя девушка, рассорившись с двумя сестрами, ушла от них и прекратила всякое общение с родственниками.

В ходе розыска установлена причастность пропавшей к двум фактам мошенничества. По фактам возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что разыскиваемая под чужим удостоверением личности работала на одном из столичных строительных организаций, где и была задержана. Девушка передана матери. Устанавливается ее причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

