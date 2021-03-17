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    13:45, 17 Март 2021 | GMT +6

    Пропавшую девушку нашли полицейские Нур-Султана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские вернули семье без вести пропавшую родственницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
    В феврале 2019 года в департамент полиции города Нур-Султана обратилась горожанка с заявлением о пропаже сестры.
    Полицейские установили, что пропавшая 24-летняя девушка, рассорившись с двумя сестрами, ушла от них и прекратила всякое общение с родственниками.
    В ходе розыска установлена причастность пропавшей к двум фактам мошенничества. По фактам возбуждены уголовные дела. Выяснилось, что разыскиваемая под чужим удостоверением личности работала на одном из столичных строительных организаций, где и была задержана. Девушка передана матери. Устанавливается ее причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Астана
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