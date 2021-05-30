НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую девочку спасли в Чарынском каньоне. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30 мая 2021 года в 9:34 при проведении наземных поисково-спасательных работ методом визуального осмотра береговой линии вдоль реки «Чарын» работником ГННП «Чарынский каньон» была обнаружена девочка 2010 года рождения. Она находилась на левом берегу реки Чарын в 3-4 км от места происшествия (высота каньона составляет от 800 м до 1500 м, береговая линия на данном участке вдоль реки - скальная порода и труднопроходимые места)», - сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Спасателями РОСО и ОСО ДЧС Алматинской области оказывается первая доврачебная медицинская помощь (предварительно - получила ушибы и ссадины, состояние стабильное средней тяжести).

«В настоящее время решается вопрос по транспортировке пострадавшей с использованием авиационной техники АО «Казавиаспас» в медицинское учреждение города Алматы для оказания квалифицированной медицинской помощи», - отметил Талгат Уали.

Ранее в Министерстве образования и науки уточнили, что результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне погибли ученица и учитель школы в Алматы.

В поисково- спасательных работах задействованы силы и средства ДЧС (35 сотрудников и 1 плавсредство, 1 кинологический расчет и 10 ед. техники), РОП (20 сотрудников и 4 ед. техники), РОСО г. Алматы (11 спасателей и 3 кинологических расчета и 1 ед. техники), ГНПП «Чарынский каньон» (20 работников и 3 ед. техники), МИО (5 чел. 1 ед. техники).

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области.

В МЧС ранее сообщили, что грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

Также р анее сообщалось, что в результате грязе-селевого выброса в Чарынском каньоне погибли ученица и учитель школы в Алматы.