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Пропавшую без вести школьницу вторые сутки ищут в Алматинской области

8 Ноября 2019 18:42
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Пропавшую без вести школьницу вторые сутки ищут в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские и волонтеры Алматинской области вторые сутки разыскивают 14-летнюю школьницу, пропавшую без вести, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«7 ноября в дежурную часть Уйгурской районной полиции обратилась 37-летняя жительница села Большой Аксу с заявлением об исчезновении несовершеннолетней дочери Нигары Кадирдиновой, 2005 года рождения. На поиск подростка ориентирован личный состав полиции региона и общественность. К розыску несовершеннолетней также подключены родственники и волонтеры», - сообщили в департаменте полиции области.

Согласно ориентировке, Нигара Кадирдинова одета в светло-коричневое пальто, черную шапку, обута в белые кроссовки. При ней имеется школьная сумка и рюкзак со спортивной одеждой.

«Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней Н. Кадирдиновой, просим сообщить в полицию Алматинской области. Контактные телефон: 8-72778 21597, 8-7017988863 либо «102», - добавили в пресс-службе ведомства.

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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