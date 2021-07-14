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    18:18, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Пропавшую без вести иностранку нашли в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пропавшая без вести гражданка Узбекистана найдена в Алматы живой и невредимой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Ранее в СМИ была распространена информация о том, что 39-летняя гражданка Узбекистана пропала в Казахстане, родные в течение года не могут с ней выйти на связь.

    «Официального заявления на этот счет по каналам МИД не поступало. И, тем не менее, были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего женщина была найдена. Установлено, что она работает в одном из кафе в микрорайоне Тастак, а проживает в Медеуском районе города. Она уточнила, что на связь с родными не выходила из личных соображений и в виду отсутствия стабильного заработка. Кроме того, женщина сообщила, что домой она пока не собирается», – проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.


    Теги:
    Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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