Пропавшую акмолинку нашли в Караганде

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 27-летнюю девушку нашли кокшетауские полицейские в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, еще 11 февраля в дежурную часть управления полиции Кокшетау поступило заявление от 57-летней жительницы села Симферополя Зерендинского района. Женщина просила помочь в поисках ее 27-летней дочери Шолпан Жумабеккызы, которая с 7 февраля не выходила на связь с родными.

«В ходе поисковых мероприятий полицейские установили, что девушка уже уходила из дома, но всегда возвращалась самостоятельно. В течение 8 дней полицейские не прекращали поиски пропавшей, в розыске был задействован личный состав УП города Кокшетау, а также соседних территориальных подразделений. Были созданы специальные поисковые группы из числа наиболее опытных сотрудников, возбуждено розыскное дело», - рассказали в ведомстве.

Сотрудниками полиции был установлен круг родных и знакомых пропавшей, опрошены десятки людей, которые могли видеть Шолпан Жумабекқызы в день исчезновения.

Как добавили в полиции, были проверены все транспортные средства, осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, фирмы «такси», территории вокзалов, развлекательных заведений и других мест массового скопления людей. В итоге 18 февраля девушка была найдена в Караганде у своих подруг. Установлено, что ее жизни ничто не угрожает, противоправных действий в отношении нее не совершалось.