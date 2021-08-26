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Пропавшую 6-летнюю девочку нашли в Актобе

26 Августа 2021 15:45
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Пропавшую 6-летнюю девочку нашли в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 6-летнюю девочку нашли в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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25 августа примерно в 12:30 часов вышла из дома и не вернулась 6-летняя девочка, проживающая в доме по улице Тургенева. Незамедлительно сотрудниками полиции и волонтерами «Zello Poisk» были начаты мероприятия по поиску пропавшей, были разосланы ориентировки всему личному составу. Спустя несколько часов сотрудники патрульной полиции нашли девочку в целости и сохранности, она находилась в парке семейного отдыха.

Как оказалось, днем девочка, пользуясь отсутствием родителей, вышла из дома, на автобусе доехала до парка и целый день находилась там. Ребенок передан родителям.


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#Актюбинская область   #Происшествия  
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