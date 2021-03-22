Пропавшую 20-летнюю алматинку нашли убитой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- 20-летнюю алматинку, пропавшую после работы, нашли убитой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте полиции города Алматы, 20 марта в полицию по факту безвестного исчезновения обратилась сестра девушки. С целью установления местонахождения без вести пропавшей и обстоятельств ее исчезновения была создана следственно-оперативная группа.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в день исчезновения девушка собиралась на встречу с новым знакомым, с которым познакомилась в социальных сетях. Установлено, что девушка стала жертвой его преступных деяний. Подозреваемый - гр.Т., 1993 года рождения, житель Туркестанской области, задержан. Проводятся следственные действия, в том числе с целью установления мотива и способа совершения убийства», - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Еркин Инкаров.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.99 ч.2 УК РК.