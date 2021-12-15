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Пропавшую 19-летнюю акмолинку с ограниченными возможностями нашли за час в Нур-Султане

15 Декабря 2021 09:13
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Пропавшую 19-летнюю акмолинку с ограниченными возможностями нашли за час в Нур-Султане

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские полицейские в течение часа разыскали без вести пропавшую 19-летнюю жительницу Целиноградского района с ограниченными возможностями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, полицейские установили местонахождение 19-летней без вести пропавшей в городе Нур-Султане.

«Заявление об исчезновении девушки поступило в отдел полиции Целиноградского района 13 декабря. По словам отца, его дочь около 17ча сов дня вышла из дома в неизвестном направлении и до момента обращения в полицию о ее местонахождении мужчине ничего не было известно. Поначалу родные предприняли самостоятельные поиски девушки, затем обратились за помощью. Обеспокоенный отец рассказал полицейским, что в связи с заболеванием его дочь не может самостоятельно ориентироваться в городе», - пояснили в ведомстве.

Сотрудники отдела криминальной полиции провели необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поиск пропавшей. Девушка была найдена в течение часа на левом берегу города Нур-Султана. Установлено, что в отношении нее каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось. Она передана родителям.


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#Нур-Султан   #Акмолинская область   #МВД РК  
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Автор:

Оксана Матасова

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