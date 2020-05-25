Пропавшую 17-летнюю акмолинку нашли в столице

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшая 17-летняя акмолинка была найдена в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, 22 мая 2020 года в отдел полиции Целиноградского района обратилась 38-летняя жительница села Талапкер. Женщина просила помочь ей в поисках ее 17-летней дочери.

«По словам матери, 21 мая в 10:30 утра девочка вышла из дома в неизвестном направлении и до момента подачи заявления не вернулась. После самостоятельных безрезультатных поисков родители обратились в полицию», - рассказали в ведомстве.

Для поиска подростка полицейскими была сформирована группа из числа сотрудников отдела криминальной полиции. Стражи порядка ориентировали личный состав с предоставлением фото и примет пропавшей. Оперативники опросили родственников и знакомых несовершеннолетней, а также провели подворный обход близлежащих территорий.

Вскоре стражи порядка определили местонахождение несовершеннолетней в районе Лесозавода города Нур-Султана

«Было установлено, что за это время в отношении подростка не было совершено противоправных деяний. Стражи порядка вернули девушку домой, с ней и родителями провели профилактическую беседу», - добавили в ведомстве.



