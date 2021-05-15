Пропавшую 16-летнюю девочку нашли в Актобе

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские нашли 16-летнего подростка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 мая в ГОП №1 Астанинского района УП города Актобе обратилась мать с заявлением о пропаже 16-летней дочери. По словам женщины, 7 мая девочка вышла из дома и не вернулась. Полицейские проверили все места возможного пребывания ребенка и опросили знакомых.

13 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятии стражи порядка нашли подростка в районе магазина «Электрон» и передали ее законным представителям. В отношении матери несовершеннолетней составлены административные протоколы по ст. 442 ч. 2 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетней в ночное время вне жилища без сопровождения родителя» и по ст. 127 ч. 1 КоАП РК «Невыполнение своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию своих несовершеннолетних детей».