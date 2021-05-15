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    20:26, 14 Май 2021 | GMT +6

    Пропавшую 16-летнюю девочку нашли в Актобе

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские нашли 16-летнего подростка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 мая в ГОП №1 Астанинского района УП города Актобе обратилась мать с заявлением о пропаже 16-летней дочери. По словам женщины, 7 мая девочка вышла из дома и не вернулась. Полицейские проверили все места возможного пребывания ребенка и опросили знакомых.

    13 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятии стражи порядка нашли подростка в районе магазина «Электрон» и передали ее законным представителям. В отношении матери несовершеннолетней составлены административные протоколы по ст. 442 ч. 2 КоАП РК «Нахождение несовершеннолетней в ночное время вне жилища без сопровождения родителя» и по ст. 127 ч. 1 КоАП РК «Невыполнение своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию своих несовершеннолетних детей».

    Теги:
    МВД РК Правоохранительные органы Актюбинская область
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