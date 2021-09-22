Пропавшую 15-летнюю школьницу разыскивают в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю жительницу Бурабайского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 21 сентября в дежурную часть отдела полиции Бурабайского района поступило заявление от 47-летнего жителя села Веденовка о том, что днем ранее около 16 часов ушла из дома его дочь – 15-летняя Аягоз Сагындыковна Капезова. До обращения в полицию местонахождение девочки родителям было неизвестно.

«По данному факту незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, а для розыска без вести пропавшей ориентирован личный состав Бурабайского РОП, приданные силы, а также общественность.

Были опрошены родные, знакомые, одноклассники, друзья, соседи, а также те, кто мог видеть девочку в день исчезновения. Для установления местонахождения без вести пропавшей сотрудниками криминальной полиции и участковыми инспекторами проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия», - рассказали в ведомстве.

Сейчас полицейскими проверяются гостиницы, съемные квартиры, торговые центры, ночные клубы, крестьянские хозяйства, заброшенные строения, стройплощадки, парки, канализационные коллекторы, гаражные кооперативы, дачные массивы, прибрежные зоны рек и водоемов и другие места. Кроме того, опрашиваются всевозможные свидетели, в том числе водители общественного транспорта, такси, занимающиеся частным извозом.

«Обращаемся ко всем, кто, возможно, видел девочку, немедленно сообщить в полицию по номеру 102. На момент ухода она была одета в куртку серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки красного цвета, при себе находился сотовый телефон марки «Samsung» и рюкзак черного цвета», - обратились к общественности полицейские, добавив, что девушка ростом 160-170 см, среднего телосложения с черными волосами средней длины и карими глазами.