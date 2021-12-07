Пропавшую 15-летнюю дочь вернули матери в Сатпаеве
САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 15-летнюю дочь вернули матери в Сатпаеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В отдел полиции города Сатпаева Карагандинской области обратилась 39-летняя жительница города. Она пояснила, что 15-летняя дочь утром ушла на занятия в школу и не вернулась.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что несовершеннолетняя находится у своего знакомого в поселке Топар Абайского района. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в населенный пункт и доставили подростка в Сатпаев, где передали родителям», – сообщил и.о. начальника ОП города Сатпаев Роллан Ильдебаев.
Мать девушки выразила благодарность полицейским за их профессионализм, оперативность и неравнодушие, проявленные во время поиска ее несовершеннолетней дочери.
- Члены НСОД обсудили с МВД ход президентских реформ
- Провалившегося в колодец мужчину спасли в Костанайской области
- Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
- 24-летнюю девушку сбили на пешеходном переходе в Актобе
- Двух женщин задержали за продажу трамадола в Карагандинской области
- Мошенница выманила у семейчан почти девять миллионов тенге
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана