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Пропавшую 15-летнюю дочь вернули матери в Сатпаеве

7 Декабря 2021 20:39
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Пропавшую 15-летнюю дочь вернули матери в Сатпаеве

САТПАЕВ. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 15-летнюю дочь вернули матери в Сатпаеве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В отдел полиции города Сатпаева Карагандинской области обратилась 39-летняя жительница города. Она пояснила, что 15-летняя дочь утром ушла на занятия в школу и не вернулась.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что несовершеннолетняя находится у своего знакомого в поселке Топар Абайского района. Сотрудники полиции незамедлительно выехали в населенный пункт и доставили подростка в Сатпаев, где передали родителям», – сообщил и.о. начальника ОП города Сатпаев Роллан Ильдебаев.

Мать девушки выразила благодарность полицейским за их профессионализм, оперативность и неравнодушие, проявленные во время поиска ее несовершеннолетней дочери.


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#Карагандинская область   #МВД РК  
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