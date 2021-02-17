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    21:00, 16 Февраль 2021 | GMT +6

    Пропавшую 14-летнюю девочку нашли полицейские Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Пропавшую 14-летнюю девочку нашли полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ОП Коксуского района обратилась 38-летняя жительница района с просьбой оказать содействие в поиске ее несовершеннолетней дочери. Она рассказала, что в ночной период времени 14-летняя дочь, не сообщив об этом никому, ушла в неизвестном направлении.

    «Опытными сотрудниками полиции были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Проработав несколько версий, оперативники установили место ее нахождения и в скором времени нашли девочку. По ее словам, она после незначительной ссоры с родителями решила уйти из дома к своей подруге, которая проживает в городе Талдыкоргане», – сообщил начальник ОП Коксуского района Рамиль Гимадиев.
    На сегодня несовершеннолетняя передана своим родителям. С ней проводятся профилактические беседы с участием сотрудников ювенальной полиции и психологов.

    Теги:
    МВД РК Общество Алматинская область Правоохранительные органы
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