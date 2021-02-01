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Пропавшую 13-летнюю девочку из приемной семьи нашли в подъезде в Кокшетау

Автор:  
Оксана Матасова
1 Февраля 2021, 22:47
Пропавшую 13-летнюю девочку из приемной семьи нашли в подъезде в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Пропавшая из приемной семьи 13-летняя девочка была найдена сотрудниками полиции в одном из подъездов города Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 31 января в 01.15 в полицию с заявлением обратились встревоженные приемные родители пропавшей 13-летней девочки. Самостоятельные поиски не принесли результатов. По словам заявителей, несовершеннолетняя ушла из дома в неизвестном направлении вечером 30 января после ссоры с отцом, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно.

«Полицейскими незамедлительно были разосланы ориентировки по области, были проверены все места возможного местонахождения девочки, опрошены родственники и знакомые. В результате принятых мер, 31 января сотрудники ювенального и криминального отделов полиции нашли школьницу в подъезде одного из жилых многоэтажных домов областного центра. Установлено, что в отношении несовершеннолетней каких-либо преступлений и правонарушений не совершалось. Девочка передана родителям», - отметили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники ювенальной полиции определили психолога ОФ «Шанс» для работы с ребенком по налаживанию детско-родительских отношений. Для семьи разработана индивидуальная программа социальной реабилитации.


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