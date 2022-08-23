Пропавшую 13-летнюю акмолинку нашли в соседнем районе
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинcкой области, в отдел полиции Жаксынского района поступило телефонное сообщение с просьбой о содействии в поиске 13-летней местной жительницы.
«По показаниям родственников, с 12 по 18 августа подросток находилась в гостях у своей бабушки. Однако 18 августа, вернувшись домой, девочка, не предупредив о своих намерениях родных, собрала рюкзак, личные вещи и ушла из дома. По словам родных, они были уверены, что подросток вернулась обратно к бабушке до того времени, пока пожилая женщина не пришла к сыну и не поинтересовалась делами внучки», - пояснили в ведомстве.
Выяснилось, что девочка не возвращалась к бабушке. Более того, несовершеннолетняя не отвечала на телефонные звонки.
После безуспешных самостоятельных поисков встревоженные родственники девочки обратились за помощью в полицию.
«Для установления местоположения несовершеннолетней был задействован личный состав Жаксынского РОП, к поискам присоединились и волонтеры – односельчане семьи пропавшей девочки. В ходе поисковых мероприятий был проведен подворный обход села, прочесаны ближайшие водоемы и лесопосадки», - сообщили в полиции.
В результате, в течение 45 минут после заявления девочка была найдена на территории Есильского района. Теперь полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего.