РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    06:30, 23 Август 2022 | GMT +6

    Пропавшую 13-летнюю акмолинку нашли в соседнем районе

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Родные 13-летней жительницы Жаксынского района долго не догадывались, что девочка ушла из дома, считая, что она находится у бабушки. Правда выяснилась, когда та самая бабушка пришла проведать внучку, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинcкой области, в отдел полиции Жаксынского района поступило телефонное сообщение с просьбой о содействии в поиске 13-летней местной жительницы.

    «По показаниям родственников, с 12 по 18 августа подросток находилась в гостях у своей бабушки. Однако 18 августа, вернувшись домой, девочка, не предупредив о своих намерениях родных, собрала рюкзак, личные вещи и ушла из дома. По словам родных, они были уверены, что подросток вернулась обратно к бабушке до того времени, пока пожилая женщина не пришла к сыну и не поинтересовалась делами внучки», - пояснили в ведомстве.

    Выяснилось, что девочка не возвращалась к бабушке. Более того, несовершеннолетняя не отвечала на телефонные звонки.

    После безуспешных самостоятельных поисков встревоженные родственники девочки обратились за помощью в полицию.

    «Для установления местоположения несовершеннолетней был задействован личный состав Жаксынского РОП, к поискам присоединились и волонтеры – односельчане семьи пропавшей девочки. В ходе поисковых мероприятий был проведен подворный обход села, прочесаны ближайшие водоемы и лесопосадки», - сообщили в полиции.

    В результате, в течение 45 минут после заявления девочка была найдена на территории Есильского района. Теперь полицейскими выясняются обстоятельства произошедшего.


    Теги:
    Акмолинская область МВД РК
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!