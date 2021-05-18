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    14:10, 18 Май 2021 | GMT +6

    Пропавшую 12-летнюю девочку нашли в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде полицейские, волонтеры и сотрудники прокуратуры были задействованы в поисках 12-летней девочки. Она вышла из дома в полдень и не вернулась. Тревогу забила бабушка ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    17 мая в 18:14 в дежурную часть Октябрьского отдела полиции УП Караганды с заявлением обратилась 58-летняя жительница города, о том, что примерно в 12:30 ушла из дома и не вернулась ее 12-летняя внучка.

    Полицейские отреагировали мгновенно. Было создано семь поисковых групп, которые незамедлительно начали проводить поиск во всех районах города. Также помощь правоохранителям начали оказывать волонтеры и сотрудники прокуратуры Октябрьского района.

    «В ходе поисковых мероприятий спустя четыре часа сотрудниками отдела полиции совместно с прокурором отдела прокуратуры района несовершеннолетняя нашлась по ул. Ермекова в Караганды. После проведенной профилактической беседы девочка возвращена родителям», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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