Пропавшую 12-летнюю девочку нашли полицейские в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Всем личным составом жамбылского гарнизона проводились поиски пропавшей в Таразе девочки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, о пропавшей девочке сообщила ее мать, позвонив по номеру 102. Девочка ушла из дома в неизвестном направлении после семейной ссоры, так и не вернувшись.

«Несовершеннолетнюю девочку искал весь личный состав департамента полиции Жамбылской области. Проверялись все возможные места, где может быть ребенок. По словам матери, у подростка имеется психическое расстройство в виде «лёгкой умственной отсталости. Полицейские просматривали близлежащие улицы, опрашивали всех свидетелей, которые могли видеть пропавшую девочку, в надежде найти её. К счастью, через несколько часов несовершеннолетняя была найдена», - рассказали в ведомстве.

Как выяснилось позднее, девочка обучается в коррекционном классе. Вечером, повздорив с мамой, она решила направиться в школу. Однако, прибыв на место, обнаружила, что в школе никого нет. На скамейке рядом со школой она и была обнаружена стражами порядка. Ничто не угрожало её жизни и здоровью.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было, уточнили в правоохранительном ведомстве.