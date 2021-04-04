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    04:12, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    Пропавшую 10 дней назад воспитанницу детской деревни нашли в Алматы

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - 16-летняя воспитанницу детской деревни «Атамекен» из Кызылорды обнаружена в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили в управлении образования Кызылординской области.

    Напомним, воспитанница Детской деревни семейного типа «Атамекен» города Кызылорда Нугманова Дильда Мусабековна, 27.08.2004 г.р., 25 марта 2021 года около 02:00 часов вышла в неизвестном направлении и не вернулась.

    Ранее велись поиски трех воспитанниц Детской деревни семейного типа «Атамекен». Две пропавшие девочки, Рано и Любовь, были найдены вечером 27 марта в городе Алматы.

    Нугманову Дильду также обнаружили в Алматы.

    «В поисках воспитанниц детской деревни было задействовано много людей, сотрудников полиции, волонтеров. Большой вклад внесли активисты Мая Жомарт и Анар Ізденге, благодарим представителей инициативной группы и всех неравнодушных граждан», - сообщили в управлении образования.

    По информации ведомства, самочувствие Дильды Нугмановой хорошее, рядом с ней находятся специалисты.


    Теги:
    МВД РК Кызылорда Кызылординская область Общество Алматы
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