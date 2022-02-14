Пропавший водитель бензовоза найден на чабанской зимовке в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Макатском районе Атырауской области найден пропавший водитель бензовоза «Урал», в поисках которого сегодня был задействован вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня вечером родственниками найден выехавший из Атырау 12 февраля на бензовозе «Урал» на одно из месторождений и пропавший мужчина 1995 года рождения. Обнаружен он был на одной из зимовок поселка Доссор Макатского района. С мужчиной все в порядке, в медицинской помощи не нуждается. Как оказалось, в дороге в степи машина сломалась и мужчина решил идти пешком. Таким образом он и добрался до чабанской зимовки»,- сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Атырауской области.

Напомним, сообщение о пропаже водителя поступило в ночь на 14 февраля. В поисково-спасательных работах ночью участвовали силы ДЧС Атырауской области и родственники пропавшего. К поискам вблизи месторождения «Каратал» был привлечен вертолет МИ-8 АО «Казавиаспас».







